Bali Fokus Incar Turis Kaya Pada 2026, Pelototi Tabungan Wisman

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gubernur Wayan Koster kembali merancang ide menarik untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) pada 2026.

Salah satunya mengincar turis asing kaya pada 2026, tak lagi wisatawan mancanegara (wisman) backpacker seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya adalah mengecek tabungan turis asing yang berlibur ke Bali harus sesuai limit yang ditentukan Pemprov Bali.

Hal ini untuk memastikan jumlah uang tabungan yang dimiliki sang turis saat holiday di Pulau Dewata.

“Salah satu aspek yang diperhatikan untuk pariwisata yang berkualitas adalah berapa uangnya tiga bulan terakhir di buku tabungan,” kata Koster dilansir dari Antara.

Selain memeriksa tabungan, katanya, setiap wisman yang hendak masuk Bali akan dicek waktu tinggal yang akan diambil serta aktivitas yang hendak dilakukan dalam kunjungan.

“Ini supaya terkontrol semua.

Seperti juga kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan negara lain seperti itu kita akan melakukan hal yang sama,” ujar Koster.