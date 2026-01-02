JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Kunjungan Turis Asing ke Bali Meroket, Siapa Bilang Sepi? Sebegini Datanya

Kunjungan Turis Asing ke Bali Meroket, Siapa Bilang Sepi? Sebegini Datanya

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:40 WIB
Kunjungan Turis Asing ke Bali Meroket, Siapa Bilang Sepi? Sebegini Datanya - JPNN.com Bali
Wisatawan asing menikmati destinasi wisata di Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, UBUD - Gubernur Wayan Koster kembali menampar influencer nyinyir yang menyebut Bali sepi turis pada libur akhir tahun.

Koster saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Puri Agung, Ubud, Gianyar, Kamis (1/1) kemarin mengatakan kunjungan turis ke Bali sepanjang 2025 menembus 7.05 juta kunjungan.

Angka itu meningkat 11,3 persen dibanding 2024.

Baca Juga:

Data ini menunjukkan Bali masih menjadi tujuan wisata wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang 2025.

“Dari data Angkasa Pura sampai 31 Desember 2025 itu mencapai 7,05 juta lebih.

Ditambah lagi yang lewat laut, kapal pesiar ini sudah pasti orang asing, saya kontak dengan Pelabuhan Benoa itu 71.000 sampai minggu yang lalu,” kata Koster dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Data 2024, kunjungan wisman melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 6,3 juta dan dengan kapal pesiar 53.000.

“Jadi, kalau dibandingkan 2025 dengan 2024 untuk wisatawan mancanegara meningkat 750.000.

Menurut Koster, capaian kenaikan jumlah kunjungan wisman turut mencatatkan rekor kunjungan tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   turis turis asing wisatawan mancanegara wisman wisatawan Koster gubernur koster bandara ngurah rai kapal pesiar Bali Sepi Wisatawan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta? - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta?

  2. Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar - JPNN.com Bali

    Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar

  3. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU