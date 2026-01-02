Kunjungan Turis Asing ke Bali Meroket, Siapa Bilang Sepi? Sebegini Datanya

bali.jpnn.com, UBUD - Gubernur Wayan Koster kembali menampar influencer nyinyir yang menyebut Bali sepi turis pada libur akhir tahun.

Koster saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Puri Agung, Ubud, Gianyar, Kamis (1/1) kemarin mengatakan kunjungan turis ke Bali sepanjang 2025 menembus 7.05 juta kunjungan.

Angka itu meningkat 11,3 persen dibanding 2024.

Data ini menunjukkan Bali masih menjadi tujuan wisata wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang 2025.

“Dari data Angkasa Pura sampai 31 Desember 2025 itu mencapai 7,05 juta lebih.

Ditambah lagi yang lewat laut, kapal pesiar ini sudah pasti orang asing, saya kontak dengan Pelabuhan Benoa itu 71.000 sampai minggu yang lalu,” kata Koster dilansir dari Antara.

Data 2024, kunjungan wisman melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 6,3 juta dan dengan kapal pesiar 53.000.

“Jadi, kalau dibandingkan 2025 dengan 2024 untuk wisatawan mancanegara meningkat 750.000.