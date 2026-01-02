JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (2/1), Cek!

Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (2/1), Cek!

Jumat, 02 Januari 2026 – 06:58 WIB
Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (2/1), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi suasana Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali saat penumpang bersiap naik bus. Foto ANTARA/Ayu Khania Pranishita

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (2/1), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (2/1), lengkap!
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Tami Jaya PO Restu Mulya PO Wisata Komodo PO Kramat Djati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta? - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta?

  2. Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar - JPNN.com Bali

    Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar

  3. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU