Menpar Widiyanti Sapa Turis di Pantai Sanur, Pantau Tren Wisata Belanja & Sejarah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyapa para turis sambil mengecek kunjungan wisata libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali.

Menteri Widiyanti Putri Wardhana menanyakan kesan rombongan turis domestik yang sedang piknik di Pantai Sanur.

“Halo, ini dari mana asalnya memang suka ke pantai atau bagaimana?” ucapnya sambil dibalas pengunjung bahwa mereka memilih Pantai Sanur karena sudah terkenal dan cocok untuk wisata keluarga.

Menpar Widiyanti kemudian memberikan sekotak kue kepada anak di rombongan tersebut.

Ia pun berharap perjalanan wisata mereka lancar dan menyenangkan.

Jajaran Kementerian Pariwisata juga mendatangi Icon Mal Bali yang berada di Pantai Sanur, untuk melihat tren wisata belanja.

“Pemantauan ini untuk memastikan kesiapan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menerima kunjungan wisatawan untuk belanja produk lokal,” kata Menpar Widiyanti Putri Wardhana dilansir dari Antara.

Dari Pantai Sanur, rombongan Menteri Widiyanti melanjutkan pemantauan ke Puri Ubud untuk melihat kunjungan wisata sejarah.