JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Menpar Widiyanti Sapa Turis di Pantai Sanur, Pantau Tren Wisata Belanja & Sejarah

Menpar Widiyanti Sapa Turis di Pantai Sanur, Pantau Tren Wisata Belanja & Sejarah

Kamis, 01 Januari 2026 – 18:36 WIB
Menpar Widiyanti Sapa Turis di Pantai Sanur, Pantau Tren Wisata Belanja & Sejarah - JPNN.com Bali
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pantau kunjungan wisata Nataru di Kawasan Pantai Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (1/1). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyapa para turis sambil mengecek kunjungan wisata libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pantai Sanur, Denpasar, Bali.

Menteri Widiyanti Putri Wardhana menanyakan kesan rombongan turis domestik yang sedang piknik di Pantai Sanur.

“Halo, ini dari mana asalnya memang suka ke pantai atau bagaimana?” ucapnya sambil dibalas pengunjung bahwa mereka memilih Pantai Sanur karena sudah terkenal dan cocok untuk wisata keluarga.

Baca Juga:

Menpar Widiyanti kemudian memberikan sekotak kue kepada anak di rombongan tersebut.

Ia pun berharap perjalanan wisata mereka lancar dan menyenangkan.

Jajaran Kementerian Pariwisata juga mendatangi Icon Mal Bali yang berada di Pantai Sanur, untuk melihat tren wisata belanja.

Baca Juga:

“Pemantauan ini untuk memastikan kesiapan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menerima kunjungan wisatawan untuk belanja produk lokal,” kata Menpar Widiyanti Putri Wardhana dilansir dari Antara.

Dari Pantai Sanur, rombongan Menteri Widiyanti melanjutkan pemantauan ke Puri Ubud untuk melihat kunjungan wisata sejarah.

Menpar Widiyanti Putri Wardhana menyapa para turis sambil mengecek kunjungan wisata libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pantai Sanur, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menpar Widiyanti Putri Wardhana Pantai Sanur Bali Denpasar turis wisman wisatawan Tren Wisata Belanja wisata sejarah Wisata Belanja

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta? - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Arema FC: Serdadu Tridatu Unggul Tipis, Duel Seru di Dipta?

  2. Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar - JPNN.com Bali

    Fajar Fathurrahman Hengkang dari Borneo FC, Persija - Malut United Mengincar

  3. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU