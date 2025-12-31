DTW Tanah Lot Diserbu 1,4 Juta Turis Sepanjang 2025, Wisman Jadi Penyelamat

bali.jpnn.com, TABANAN - Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot, Kediri, Tabanan, Bali, masih jadi destinasi utama wisatawan untuk berlibur akhir akhir tahun.

Turis domestik masih menjadi penyumbang terbesar dengan persentase sekitar 52 persen, sementara wisatawan mancanegara (wisman) berkisar 48 persen.

Turis asing yang datang ke DTW Tanah Lot sepanjang 2025 didominasi wisman dari Australia, India, China dan Prancis.

Persisnya, sepanjang 2025, DTW Tanah Lot dikunjungi 1,4 juta wisatawan, turun dibandingkan 2024 yang mencapai 1,7 juta turis.

“Memang secara year on year (YoY) terjadi penurunan 300 ribu,” ujar Asisten Manager DTW Tanah Lot I Putu Toni Wirawan.

Meski terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pendapatan tahunan DTW Tanah Lot justru meningkat.

Menurut Toni, pendapatan DTW Tanah Lot pada 2025 mencapai Rp 72 miliar, naik signifikan dibanding 2024 yang berkisar Rp 52 miliar.

“Peningkatan pendapatan ini karena ada penyesuaian harga tiket masuk pada 2025.