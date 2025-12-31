JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi DTW Tanah Lot Diserbu 1,4 Juta Turis Sepanjang 2025, Wisman Jadi Penyelamat

DTW Tanah Lot Diserbu 1,4 Juta Turis Sepanjang 2025, Wisman Jadi Penyelamat

Rabu, 31 Desember 2025 – 06:41 WIB
DTW Tanah Lot Diserbu 1,4 Juta Turis Sepanjang 2025, Wisman Jadi Penyelamat - JPNN.com Bali
Wisatawan mengunjungi objek wisata Tanah Lot saat liburan panjang tahun ini. Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.

bali.jpnn.com, TABANAN - Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot, Kediri, Tabanan, Bali, masih jadi destinasi utama wisatawan untuk berlibur akhir akhir tahun.

Turis domestik masih menjadi penyumbang terbesar dengan persentase sekitar 52 persen, sementara wisatawan mancanegara (wisman) berkisar 48 persen.

Turis asing yang datang ke DTW Tanah Lot sepanjang 2025 didominasi wisman dari Australia, India, China dan Prancis.

Baca Juga:

Persisnya, sepanjang 2025, DTW Tanah Lot dikunjungi 1,4 juta wisatawan, turun dibandingkan 2024 yang mencapai 1,7 juta turis.

“Memang secara year on year (YoY) terjadi penurunan 300 ribu,” ujar Asisten Manager DTW Tanah Lot I Putu Toni Wirawan.

Meski terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pendapatan tahunan DTW Tanah Lot justru meningkat.

Baca Juga:

Menurut Toni, pendapatan DTW Tanah Lot pada 2025 mencapai Rp 72 miliar, naik signifikan dibanding 2024 yang berkisar Rp 52 miliar.

“Peningkatan pendapatan ini karena ada penyesuaian harga tiket masuk pada 2025.

Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot, Kediri, Tabanan, Bali, masih jadi destinasi utama wisatawan untuk berlibur akhir akhir tahun.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   dtw tanah lot Tanah Lot turis wisatawan wisman Pendapatan DTW Tanah Lot turis asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat - JPNN.com Bali

    Gaya Bermain Bali United Bikin Jan Olde Riekerink tak Happy, Lambat

  2. Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink Kecewa Kinerja Wasit Laga Bali United vs Dewa United, Begini

  3. Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm - JPNN.com Bali

    Jan Olde Riekerink: Laga Kontra Bali United tak Sesulit yang Terlihat, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU