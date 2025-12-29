Minat Turis Domestik Berlibur ke Bali Turun, Koster: Pesawat & Rute Berkurang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menepis isu Bali sepi turis asing.

Menurut Koster, berdasar kondisi riil di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai justru meningkat 600 ribu wisatawan mancanegara (wisman).

Namun, untuk wisatawan domestik diakui ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2024, jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali mencapai 10,1 juta orang, tetapi hingga 26 Desember 2025, yang datang baru mencapai 9,2 juta orang.

“Ada penurunan. Mungkin akan menjadi 9,4 juta per 31 Desember 2025.

Jadi, kira-kira menurun sekitar 600 sampai 700 ribu,” ujar Gubernur Koster saat memimpin rapat koordinasi di Bandara Ngurah Rai kemarin.

Secara keseluruhan diperkirakan wisatawan mancanegara dan domestik pada 2025 mengalami penurunan 200 ribu yang disebabkan karena penurunan turis domestik yang datang ke Bali.

“Kalau di total jumlah turis asing dan domestik pada 2024 itu mencapai 16,4 juta sampai 26 Desember 2025 ini 16,1 juta.