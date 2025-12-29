Koster Cek Bandara Ngurah Rai, Tepis Isu Bali Sepi Turis Asing, Data Berbicara

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 09:05 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut turis asing di Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemarin. Koster membantah Bali sepi turis asing. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengecek langsung suasana lalu lintas wisatawan di Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (28/12) kemarin.

Koster bersama pemangku kepentingan mengecek kesiapan pelayanan di Bandara Ngurah Rai dalam rangka menghadapi kedatangan turis asing maupun domestik.

Berdasar pengecekan, Koster menampik tegas isu turis asing yang datang ke Bali mengalami penurunan di penghujung 2025.

Justru kondisi riil di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai meningkat 600 ribu wisatawan mancanegara (wisman).

Pada 2024, jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Bali mencapai 6,3 juta orang.

Pada 2025 sampai dengan 26 Desember tercatat mencapai 6,9 juta orang.

“Artinya sudah meningkat 600 ribu sampai dengan tanggal 26 Desember 2025,” kata Koster saat memimpin rapat koordinasi di Bandara Ngurah Rai kemarin.

Koster memperkirakan hingga akhir 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali setidaknya akan mencapai 7,05 juta wisatawan.

Gubernur Bali Wayan Koster menampik tegas isu turis asing yang datang ke Bali mengalami penurunan di penghujung 2025.
