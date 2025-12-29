JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Senin (29/12), Sebegini Harga Tiketnya!

Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Senin (29/12), Sebegini Harga Tiketnya!

Senin, 29 Desember 2025 – 06:39 WIB
Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Senin (29/12), Sebegini Harga Tiketnya! - JPNN.com Bali
Penumpang mencium anaknya saat akan menaiki bus di Terminal Mengwi, Badung, Bali untuk berangkat ke Jawa. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (29/12), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (29/12), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Sinar Jaya PO Mansion PO Gunung Harta PO Wisata Komodo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi - JPNN.com Bali

    Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi

  2. Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit - JPNN.com Bali

    Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit

  3. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU