Kapal Pesiar Westerdam Sandar di Pelabuhan Benoa, Turis Asing Berdatangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero terus memastikan kelancaran pelayanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sehari setelah Natal, kapal pesiar internasional Westerdam sandar di Pelabuhan Benoa pada Jumat (26/12) pukul 09.00 WITA.

General Manager Pelabuhan Benoa, Agung Mataram, mengatakan kapal pesiar berbendera Belanda tersebut memiliki Length Overall (LOA) 285,22 meter dan Gross Tonnage (GT) 82.862.

Kapal ini membawa 1.814 penumpang dan 753 kru, atau total 2.567 orang.

“Kapal Westerdam tiba dari Probolinggo dan bersandar selama satu hari di Pelabuhan Benoa sebelum melanjutkan pelayaran menuju Pulau Komodo pada Sabtu (27/12) sore,” ujar Agung Mataram.

Menurut Agung Mataram, aktivitas kapal pesiar di Pelabuhan Benoa terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, Pelabuhan Benoa telah melayani 65 kunjungan kapal pesiar internasional.

Lonjakan kunjungan tersebut terutama terjadi pada periode peak season, termasuk saat libur Nataru.

“Pelindo memastikan seluruh pelayanan kepelabuhanan, mulai dari sandar kapal, arus penumpang, hingga koordinasi dengan instansi terkait, berjalan lancar dan aman meskipun aktivitas meningkat,” kata Agung Mataram.