JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Kapal Pesiar Westerdam Sandar di Pelabuhan Benoa, Turis Asing Berdatangan

Kapal Pesiar Westerdam Sandar di Pelabuhan Benoa, Turis Asing Berdatangan

Sabtu, 27 Desember 2025 – 07:36 WIB
Kapal Pesiar Westerdam Sandar di Pelabuhan Benoa, Turis Asing Berdatangan - JPNN.com Bali
Kapal pesiar internasional Westerdam sandar di Pelabuhan Benoa pada Jumat (26/12) pukul 09.00 WITA. Foto: Humas PT Pelindo Persero

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero terus memastikan kelancaran pelayanan kapal pesiar di Pelabuhan Benoa selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sehari setelah Natal, kapal pesiar internasional Westerdam sandar di Pelabuhan Benoa pada Jumat (26/12) pukul 09.00 WITA.

General Manager Pelabuhan Benoa, Agung Mataram, mengatakan kapal pesiar berbendera Belanda tersebut memiliki Length Overall (LOA) 285,22 meter dan Gross Tonnage (GT) 82.862.

Baca Juga:

Kapal ini membawa 1.814 penumpang dan 753 kru, atau total 2.567 orang.

“Kapal Westerdam tiba dari Probolinggo dan bersandar selama satu hari di Pelabuhan Benoa sebelum melanjutkan pelayaran menuju Pulau Komodo pada Sabtu (27/12) sore,” ujar Agung Mataram.

Menurut Agung Mataram, aktivitas kapal pesiar di Pelabuhan Benoa terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, Pelabuhan Benoa telah melayani 65 kunjungan kapal pesiar internasional.

Baca Juga:

Lonjakan kunjungan tersebut terutama terjadi pada periode peak season, termasuk saat libur Nataru.

“Pelindo memastikan seluruh pelayanan kepelabuhanan, mulai dari sandar kapal, arus penumpang, hingga koordinasi dengan instansi terkait, berjalan lancar dan aman meskipun aktivitas meningkat,” kata Agung Mataram.

Sehari setelah Natal, kapal pesiar internasional Westerdam sandar di Pelabuhan Benoa pada Jumat (26/12) pukul 09.00 WITA.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kapal pesiar Westerdam Kapal Pesiar Westerdam pelabuhan benoa PT Pelabuhan Indonesia Persero turis turis asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

  2. Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali

    Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing

  3. Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU