JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Sabtu (27/12), Sebegini Harga Tiketnya!

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Sabtu (27/12), Sebegini Harga Tiketnya!

Sabtu, 27 Desember 2025 – 05:24 WIB
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Sabtu (27/12), Sebegini Harga Tiketnya! - JPNN.com Bali
Bus Surya Bali rute Denpasar - Yogyakarta melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Sabtu hari ini (27/12), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Sabtu (27/12), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Surya Trans PO Angkasa Trans Jaya PO Mtrans

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya

  2. H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta

  3. Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU