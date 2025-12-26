Ramah Keluarga, Ruang Rasa di Nuanu Jadi Alternatif Rayakan Momen Akhir Tahun

bali.jpnn.com, TABANAN - Suasana berbeda terlihat di Nuanu Creative City, Tabanan, Bali.

Ribuan wisatawan domestik hingga asing berbondong-bondong menikmati destinasi wisata baru di Kecamatan Kediri, Tabanan, Jumat (26/12).

Nuanu mengajak pengunjung yang berlibur bersama keluarga maupun teman dekat untuk berkumpul dan merayakan, apalagi kalau bukan dengan makanan, waktu, dan kebersamaan.

Mulai Jumat (26/12) hingga Minggu (28/12) lusa, Ruang Rasa akan mengubah Nuanu menjadi tempat berkumpulnya citarasa Bali terbaik, tepat sampai tiga hari sebelum malam tahun baru.

“Bali adalah rumah bagi berbagai macam tempat yang menyajikan makanan dan minuman terbaik,” ujar Assistant PR Manager Nuanu Creative City, Calvin, Jumat (26/12).

Menurut Calvin, para pengunjung dapat merasakan pengalaman ini karena mereka yang hadir adalah hasil kurasi dari berbagai pelaku kuliner, didatangkan secara langsung dan ditemani dengan pertunjukan seni dan musik untuk dinikmati secara bersamaan.

Calvin mengatakan Ruang Rasa menjadi alternatif dari pesta countdown, mengajak pengunjung menutup tahun dengan cara yang lebih hangat dan penuh makna.

Calvin menambahkan festival kuliner ini dikurasi oleh Food Coma, diikuti lebih dari 30 pelaku kuliner Bali, yang masing-masing menghadirkan sajian terbaik mewakili budaya kuliner yang kaya dari pulau ini.