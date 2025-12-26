PHRI Sebut Bali Masih Jadi Destinasi Favorit, Okupansi Hotel Tembus 70 Persen

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ikut gerah dengan kampanye negatif di media sosial terkait kondisi pariwisata Bali.

Narasi yang dibangun, Bali kini ditinggalkan turis karena mereka memilih berlibur ke Yogyakarta dan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam.

Wakil Ketua PHRI Badung Komang Alit Ardana menduga isu itu dihembuskan oleh kompetitor yang merasa tersaingi dengan kinerja positif pariwisata Bali.

Alit Ardana mengatakan tidak fair membandingkan Bali dengan pariwisata negara jiran karena tidak sebanding.

"Tidak fair kalau Bali disandingkan dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand.

Kami harus berperan dalam menggairahkan dan menjawab isu ini bahwa Bali masih layak dikunjungi dan destinasi terbaik," ujar Komang Alit Ardana.

Sebagai bukti pemesanan kamar hotel mulai penuh mulai 24 Desember hingga pekan pertama 2026.

Alit Ardana mengatakan okupansi yang tercatat oleh PHRI berkisar 70 persen.