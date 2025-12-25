37 Ribu Turis Serbu Nusa Penida, Pelabuhan Sanur Jadi Titik Terpadat

JPNN.com

Kamis, 25 Desember 2025 – 21:24 WIB
Wisatawan bersiap berangkat ke Nusa Penida melalui Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Libur Natal 2025 menjadi berkah bagi pelaku wisata di Nusa Penida.

Turis asing maupun domestik dilaporkan berbondong-bondong menikmati perjalanan wisata ke Pulau Nusa Penida, Klungkung.

Banyak destinasi wisata yang layak dieksplorasi wisatawan, baik di Nusa Penida, Nusa Lembongan maupun Nusa Ceningan.

Seperti kawasan wisata ikonik perbukitan menyerupai T-rex, yakni Pantai Keliling, kolam air laut alami atau Angel's Billabong hingga tebing batu karang yang dikenal dengan Devil's Tears.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Benoa, Denpasar mencatat sebanyak 37.089 turis berwisata ke Pulau Nusa Penida pada periode 18-24 Desember 2025.

Angka itu naik dibandingkan pada periode yang sama pada 2024 lalu yang berkisar 35.709 turis.

“Ini angka yang menggembirakan,” kata Kepala KSOP Benoa Aprianus Hangki dilansir dari Antara.

Para wisatawan itu berangkat melalui tiga titik keberangkatan yang berada di wilayah kerja KSOP Benoa, yakni Pelabuhan Sanur dan Dermaga Serangan, Denpasar serta Dermaga Tanjung Benoa, Badung.

