Posko Terpadu Pelabuhan Benoa Mulai Berjalan, Kapal Pesiar Berdatangan, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Cabang Benoa, Denpasar, Bali, mengaktifkan posko terpadu untuk melayani kedatangan kapal pesiar dan angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

Posko itu berfungsi sebagai pusat koordinasi pelayanan, pengamanan, pemantauan operasional kapal, serta penanganan kondisi darurat selama periode Nataru.

General Manager Pelabuhan Benoa AA Gde Agung Mataram memperkirakan pergerakan penumpang domestik dan internasional selama Nataru mencapai hingga 14 ribu orang.

Angka itu naik 10 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai 12.500 orang.

“Lonjakan penumpang ini tidak mengganggu pelayanan penumpang domestik, mengingat Pelabuhan Benoa telah memiliki terminal domestik dan terminal internasional yang terpisah,” ujar AA Gde Agung Mataram dilansir dari Antara.

Menurutnya, pemisahan fasilitas dermaga dan terminal itu memungkinkan pengelolaan arus penumpang, wisatawan, dan kru kapal, berjalan lancar.

Pelabuhan Benoa selama Desember 2025 ini telah melayani delapan kapal pesiar jumbo dari berbagai negara membawa ribuan penumpang dan kru.

Jumat (26/12) besok juga akan sandar salah satu kapal pesiar yang berlayar dari Singapura.