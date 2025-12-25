JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Kamis (25/12), Sebegini Harga Tiketnya!

Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Kamis (25/12), Sebegini Harga Tiketnya!

Kamis, 25 Desember 2025 – 06:22 WIB
Cek Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Kamis (25/12), Sebegini Harga Tiketnya! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Bus Medali Emas meninggalkan terminal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Kamis hari ini (25/12), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Kamis (25/12), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Medali Mas PO Nusa Bali PO Wisata Komodo PO Restu Mulya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta

  2. Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

  3. Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun - JPNN.com Bali

    Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU