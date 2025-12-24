Koster Bantah Bali Sepi Turis Asing, Klaim Kunjungan Wisman Tembus 6,7 Juta

JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 19:02 WIB
Turis asing melintas di jogging track Pantai Kuta. Gubernur Wayan Koster membantah kunjungan turis asing ke Bali turun pada periode Nataru 2025. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster tidak senang dengan kampanye negatif sejumlah pihak bahwa Bali saat ini sepi turis asing.

Koster mengeklaim kunjungan wisatawan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) justru meningkat.

“Bohong, saya punya data, setiap hari totalnya meningkat,” ujar Koster dilansir dari Antara.

Disinggung soal lenggangnya lalu lintas dan sepinya panggilan kerja para sopir pariwisata, Koster punya jawaban.

Menurut Koster, cuaca ekstrem yang ditandai hujan lebat mempengaruhi aktivitas wisatawan di luar ruangan.

“Kan sekarang musim hujan, banjir, mungkin orang datang ke Bali tidak untuk jalan-jalan banyak yang istirahat,” kata Koster.

Koster mengeklaim kunjungan wisatawan khususnya turis asing belakangan menembus 20 ribu kunjungan per hari, sementara sebelum periode Nataru kunjungan di angka 17 ribu.

Jika diakumulasikan, kunjungan turis asing pada Januari hingga pertengahan Desember 2025 mencapai 6,7 juta.

Gubernur Bali Wayan Koster mengeklaim kunjungan wisatawan mancanegara selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) justru meningkat.
