5 Film Horor Terseram yang Diangkat dari Kisah Nyata, Bikin Bulu Kuduk Berdiri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Film horor selalu memiliki tempat tersendiri di hati para penikmat film, terutama karena kemampuannya memacu adrenalin dan menyajikan ketegangan yang intens.

Namun, elemen yang paling mengerikan dari sebuah film horor bukanlah efek visual atau jumpscare semata, melainkan kalimat "Berdasarkan Kisah Nyata" yang muncul di awal layar.

Di era digital saat ini, akses terhadap hiburan semakin mudah, sehingga penggemar genre ini dapat dengan leluasa melakukan Streaming FILM horor pilihan mereka untuk menguji nyali kapan saja dan di mana saja.

Berikut adalah deretan film horor terseram yang ternyata diangkat dari kejadian nyata yang mengerikan.

1. The Exorcist (1973)

Sering dianggap sebagai film horor paling menyeramkan sepanjang masa, The Exorcist ternyata diadaptasi dari novel yang didasarkan pada kasus nyata pada 1949 silam.

Kisah aslinya dialami oleh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dengan nama samaran "Roland Doe" di Maryland, Amerika Serikat.

Berbeda dengan di film yang menampilkan gadis kecil, kejadian nyata ini melibatkan serangkaian eksorsisme panjang oleh pendeta Katolik yang menyaksikan fenomena supranatural seperti benda melayang dan suara-suara mengerikan keluar dari tubuh anak tersebut.

2. The Conjuring (2013)

Film yang melambungkan kembali nama Ed dan Lorraine Warren ini menceritakan pengalaman mengerikan keluarga Perron.