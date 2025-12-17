JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Mawatu Terapkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo

Mawatu Terapkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:17 WIB
Mawatu Terapkan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Labuan Bajo - JPNN.com Bali
Penampakan Mawatu di Laboan Bajo, NTT. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - Mawatu Labuan Bajo berkomitmen mengembangkan kawasan pariwisata dengan pendekatan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara lingkungan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dalam proses pengembangan kawasan, Mawatu menjalankan langkah mitigasi melalui relokasi dan penanaman ulang mangrove yang terdampak, dengan pendekatan yang menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami garis pantai dan habitat biota laut.

Dengan pendekatan ini, pengembangan Mawatu diarahkan agar berjalan seiring dengan pelestarian alam pesisir Labuan Bajo.

Baca Juga:

Direktur Mawatu, Heryanto Kurniawan menegaskan bahwa keberlanjutan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pengembangan.

“Keindahan Labuan Bajo adalah kekuatan utama kawasan ini.

Oleh karena itu, setiap langkah pengembangan Mawatu kami rancang dengan kehati-hatian agar tetap selaras dengan alam dan memberi dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat sekitar,” ujar Heryanto Kurniawan dalam pernyataan resminya.

Baca Juga:

Komitmen tersebut tercermin dalam perencanaan kawasan yang memperkuat infrastruktur Labuan Bajo sekaligus memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Mawatu didukung kapasitas cadangan air bersih hingga 700-meter kubik melalui kerja sama dengan PDAM Labuan Bajo dan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Pengembangan Mawatu sebagai destinasi wisata diarahkan agar berjalan seiring dengan pelestarian alam pesisir Labuan Bajo.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mawatu labuan bajo pariwisata destinasi wisata wisatawan Pariwisata Berkelanjutan Seaside Market Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS BIak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS BIak

  2. Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

  3. Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU