JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Yuk Vakansi ke Pulau Menjangan Bali: Eksotis, Tenang & Bikin Ketagihan

Yuk Vakansi ke Pulau Menjangan Bali: Eksotis, Tenang & Bikin Ketagihan

Senin, 15 Desember 2025 – 17:00 WIB
Yuk Vakansi ke Pulau Menjangan Bali: Eksotis, Tenang & Bikin Ketagihan - JPNN.com Bali
Wisatawan bisa menikmati sekawanan rusa dan snorkeling di area pantai Pulau Menjangan, Buleleng, Bali. Foto: ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

bali.jpnn.com, BULELENG - Libur Natal 2025 dan Tahun 2025 sudah dekat.

Waktunya menikmati momen liburan. Di Bali, banyak destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi pada musim libur Nataru ini.

Ada pantai, danau, gunung, budaya, kuliner hingga hutan belantara.

Baca Juga:

Di antara sekian banyak destinasi wisata di Bali, ada satu tempati autentik yang layak Anda coba untuk mengisi libur Nataru ini.

Pulau Menjangan di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) bisa menjadi pilihan tujuan Anda untuk berlibur.

Pulau Menjangan yang secara administratif masuk Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, menawarkan pengalaman wisata yang berbeda kepada para turis.

Baca Juga:

Anda bisa duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati suasana pantai yang bersih serta menyaksikan binatang liar seperti monyet dan rusa atau menjangan berkeliaran di habitat mereka.

Beberapa menjangan bisa Anda saksikan duduk santai di bawah pepohonan di lingkungan Plataran Menjangan Resort & Spa.

Pulau Menjangan di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) bisa menjadi pilihan tujuan Anda untuk berlibur kali ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pulau Menjangan TNBB Bali Buleleng turis wisatawan rusa snorkeling Taman Nasional Bali Barat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

  2. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  3. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU