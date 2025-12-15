Yuk Vakansi ke Pulau Menjangan Bali: Eksotis, Tenang & Bikin Ketagihan

bali.jpnn.com, BULELENG - Libur Natal 2025 dan Tahun 2025 sudah dekat.

Waktunya menikmati momen liburan. Di Bali, banyak destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi pada musim libur Nataru ini.

Ada pantai, danau, gunung, budaya, kuliner hingga hutan belantara.

Di antara sekian banyak destinasi wisata di Bali, ada satu tempati autentik yang layak Anda coba untuk mengisi libur Nataru ini.

Pulau Menjangan di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) bisa menjadi pilihan tujuan Anda untuk berlibur.

Pulau Menjangan yang secara administratif masuk Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, menawarkan pengalaman wisata yang berbeda kepada para turis.

Anda bisa duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati suasana pantai yang bersih serta menyaksikan binatang liar seperti monyet dan rusa atau menjangan berkeliaran di habitat mereka.

Beberapa menjangan bisa Anda saksikan duduk santai di bawah pepohonan di lingkungan Plataran Menjangan Resort & Spa.