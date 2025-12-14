JPNN.com

Berminat Sehari Jadi Orang Bali? Desa Wisata Penglipuran Punya Solusi, Cek!

Minggu, 14 Desember 2025 – 20:52 WIB
Berminat Sehari Jadi Orang Bali? Desa Wisata Penglipuran Punya Solusi, Cek!
Wisatawan domestik memadati Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali. Foto: Dok.JPNN.com

bali.jpnn.com, BANGLI - Bagi para turis yang ingin mendapat pengalaman sehari menjadi orang Bali bisa berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran, Bangli.

Pengalaman itu bisa Anda rasakan saat momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mulai 21 Desember 2025.

Pengelola dan masyarakat desa adat telah menyiapkan sejumlah atraksi budaya selama periode Natal dan tahun baru kali ini.

Baca Juga:

Salah satunya parade barong macan yang akan ditampilkan oleh generasi muda.

“Wisatawan inginnya menjadi orang Bali sehari, yaitu memakai pakaian adat Bali itu memang yang sedang dicari sekarang, ini akan kami kombinasikan.

Jadi, ketika mereka berpakaian adat Bali, mereka juga bisa melihat secara langsung atraksi budaya yang kami punya di Penglipuran,” kata Kepala Pengelola Desa Wisata Penglipuran Wayan Sumiarsa dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Selama memakai pakaian adat, para turis dapat menyusuri desa yang pernah mendapat gelar desa terbaik dari UN Tourism itu dari selatan ke utara memasuki hutan bambu.

Para wisatawan juga bisa merasakan kuliner khas yang dihidangkan di sana seperti mujair nyat-nyat.

