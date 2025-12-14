Bandara Bali Melayani 22,1 Juta Penumpang, Rute Internasional Mendominasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berpotensi mencatat rekor baru jumlah penumpang dalam satu periode.

Berdasar data terbaru, pada periode Januari – November 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai, mencatat melayani 22,1 juta penumpang.

Jumlah ini mengalami kenaikan satu persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Komposisi penumpang pada 2025 terdiri dari 13.465.786 atau 63 persen penumpang internasional dan 8.141.278 penumpang domestik,” ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.

Pada November 2025 saja, dalam satu bulan Bandara I Gusti Ngurah Rai menerbangkan 1.788.540 penumpang.

Jumlah ini terbagi dalam pelayanan penumpang domestik sebanyak 685.445 penumpang dan penumpang internasional 1.103.095 penumpang.

Untuk penerbangannya, selama November 2025 terdapat 11.369 penerbangan yang datang dan berangkat, dengan perincian 5.096 pergerakan pesawat rute domestik dan 6.273 pergerakan rute internasional.

Dari seluruh rute domestik, rute Jakarta (CKG) menjadi rute tersibuk dengan melayani 340.687 penumpang.