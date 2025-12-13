JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Sabtu (13/12)

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Sabtu (13/12)

Sabtu, 13 Desember 2025 – 07:11 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Sabtu (13/12) - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus Nusa Bali siap membawa penumpang dari Bali ke sejumlah kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan Tangerang. Foto: Instagram @busnusabali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Sabtu hari ini (13/12), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Sabtu (13/12), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Nusa Bali PO Surya Bali PO Tiara Mas PO Mansion

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

  2. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

  3. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU