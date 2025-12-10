Panduan Menikmati Sunrise & Lumba-lumba di Pantai Lovina Bali, Ini Tipnya

JPNN.com

Sekelompok lumba-lumba muncul menyapa para pengunjung di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Foto: ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

bali.jpnn.com, BULELENG - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 segera tiba.

Destinasi wisata di Bali berlomba menyedot perhatian turis asing maupun domestik.

Salah satu destinasi wisata yang jadi rujukan adalah Pantai Lovina, Buleleng, Bali.

Tidak hanya bisa menikmati panorama pantai berpasir hitam, turis asing maupun domestik bisa melihat pemandangan munculnya sekelompok lumba-lumba di area Pantai Lovina.

Namun, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan sebelum bertemu dengan mamalia terpintar ini.

“Anda harus datang pagi sekitar pukul 06.00 WITA sampai dengan 08.00 WITA dan memakai perahu tradisional nelayan untuk melihat lumba-lumba,” ujar Sales Manager the Lovina Bali Yetty Meoko dilansir dari Antara.

Jika ingin mengikuti tur, pengunjung harus membayar terlebih dahulu sebesar Rp150 ribu untuk dewasa dan anak-anak Rp75 ribu belum termasuk dengan pajak.

Biaya tersebut sudah termasuk perahu, pelampung keselamatan dan melihat lumba-lumba selama sekitar 1,5 jam.

