Gerbang Handara Bali, Spot Instagramable Rujukan Turis, Cocok untuk Libur Nataru

bali.jpnn.com, BULELENG - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 segera tiba.

Destinasi wisata di Bali berlomba menyedot perhatian turis asing maupun domestik.

Di antara sekian banyak objek wisata di Bali, Gerbang Handara yang berada di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bisa jadi alternatif pilihan untuk tujuan berlibur.

Objek wisata ini kini bahkan terkenal di kalangan wisatawan mancanegara (wisman).

"Kalau diperhatikan kebanyakan yang datang ke Gerbang Handara itu dari kawasan Asia, seperti China, kalau sedang high season.

Kalau low season itu India, seperti sekarang ini," kata Staf Dinas Pariwisata Buleleng Bidang Pemasaran Putu Ngurah Putra Sudarmaya dilansir dari Antara.

Tidak sedikit wisatawan menyiapkan pakaian khusus untuk berfoto di Gerbang Handara.

Mereka mengantre selama lima sampai 10 menit untuk berfoto.