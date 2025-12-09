JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Gerbang Handara Bali, Spot Instagramable Rujukan Turis, Cocok untuk Libur Nataru

Gerbang Handara Bali, Spot Instagramable Rujukan Turis, Cocok untuk Libur Nataru

Selasa, 09 Desember 2025 – 17:57 WIB
Gerbang Handara Bali, Spot Instagramable Rujukan Turis, Cocok untuk Libur Nataru - JPNN.com Bali
Turis asing berpose di depan Gerbang Handara di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Foto: ANTARA/Hreeloita Dharma Shan

bali.jpnn.com, BULELENG - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 segera tiba.

Destinasi wisata di Bali berlomba menyedot perhatian turis asing maupun domestik.

Di antara sekian banyak objek wisata di Bali, Gerbang Handara yang berada di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bisa jadi alternatif pilihan untuk tujuan berlibur.

Baca Juga:

Objek wisata ini kini bahkan terkenal di kalangan wisatawan mancanegara (wisman).

"Kalau diperhatikan kebanyakan yang datang ke Gerbang Handara itu dari kawasan Asia, seperti China, kalau sedang high season.

Kalau low season itu India, seperti sekarang ini," kata Staf Dinas Pariwisata Buleleng Bidang Pemasaran Putu Ngurah Putra Sudarmaya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Tidak sedikit wisatawan menyiapkan pakaian khusus untuk berfoto di Gerbang Handara.

Mereka mengantre selama lima sampai 10 menit untuk berfoto.

Gerbang Handara yang berada di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bisa jadi alternatif pilihan untuk tujuan berlibur.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Gerbang Handara turis wisatawan wisman Nataru 2026 Bali bali utara Instagramable Dispar Buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

  2. Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor - JPNN.com Bali

    Kecil Peluang Alfeandra Dewangga Hengkang ke Bali United, Bojan Hodak: Rumor

  3. Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Kehabisan Bensin, Posisi Rawan Tergusur, Fabio Lefundes Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU