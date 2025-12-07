JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Pansus TRAP Abaikan Protes, Buka Suara Setelah Tutup 13 Restoran di Jatiluwih

Pansus TRAP Abaikan Protes, Buka Suara Setelah Tutup 13 Restoran di Jatiluwih

Minggu, 07 Desember 2025 – 12:15 WIB
Pansus TRAP Abaikan Protes, Buka Suara Setelah Tutup 13 Restoran di Jatiluwih - JPNN.com Bali
Objek Wisata Jatiluwih, Penebel Tabanan. Pansus TRAP DPRD Bali akhirnya buka suara terkait keputusannya menutup sementara sejumlah restoran berbeton di area subak Jatiluwih, Penebel, Tabanan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TABANAN - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali akhirnya buka suara terkait keputusannya menutup sementara sejumlah restoran berbeton di area subak Jatiluwih, Penebel, Tabanan.

Menurut Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, keputusan itu diambil demi penataan wilayah Jatiluwih.

“Ini dilakukan menyikapi mulai menyempitnya lahan sawah akibat alih fungsi lahan menjadi bangunan beton,” ujar I Made Supartha dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Politikus PDI Perjuangan dari dapil Tabanan ini menilai alih fungsi lahan yang masif mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari para turis asing.

Aksi Pansus TRAP DPRD Bali menutup sementara sejumlah restoran berbeton di area subak Jatiluwih memicu resistensi di bawah.

Sejumlah petani melakukan aksi protes dengan memasang lembar seng di lahan pribadi yang digunakan untuk akomodasi pariwisata.

Baca Juga:

Para petani Jatiluwih meminta pemerintah berlaku adil.

Made Supartha sendiri mengingatkan bahwa subak Jatiluwih berstatus Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO yang tidak mudah untuk diraih pada 2012 lalu itu.

Pansus TRAP DPRD Bali akhirnya buka suara terkait keputusannya menutup sementara sejumlah restoran berbeton di area subak Jatiluwih, Penebel, Tabanan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pansus TRAP Pansus TRAP DPRD Bali DTW Jatiluwih subak jatiluwih restoran alih fungsi lahan Bali lahan sawah Warisan Budaya Dunia unesco

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing - JPNN.com Bali

    Klasemen Denda Komdis PSSI: PSM Juara, PSBS Biak & Semen Padang Amazing

  2. Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs Persebaya Imbang: Borneo FC Rawan Tergusur

  3. Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Bali United Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU