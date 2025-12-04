JPNN.com

Bali Potensi Cetak Rekor Kunjungan Turis Asing, Sebegini Datanya

Kamis, 04 Desember 2025 – 06:25 WIB
Bali Potensi Cetak Rekor Kunjungan Turis Asing, Sebegini Datanya - JPNN.com Bali
Ilustrasi turis asing setiba di bandara Indonesia bersiap menikmati destinasi wisata di tanah air. Foto: Ricardo/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali berpotensi mencetak rekor baru kedatangan turis asing menembus 7,1 juta sepanjang 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat jumlah kunjungan wisman selama periode Januari-Oktober 2025 mencapai 5,89 juta atau naik hampir 11 persen dibandingkan periode sama 2024.

Sedangkan rata-rata per hari kedatangan wisman di Bali, ujar dia lagi, mencapai kisaran 20 ribu hingga 23 ribu orang.

“Jadi sudah melampaui sebelum 2019, naiknya banyak jadi 7,1 juta kemungkinan juga sampai 7,2 juta,” kata Gubernur Bali Wayan Koster saat Musda PHRI Bali di Sanur, Denpasar, kemarin.

Menurut Gubernur Koster, proyeksi total kunjungan turis asing 2025 itu melebihi capaian sebelum pandemi Covid-19.

BPS Bali mendata kunjungan wisman mengalami kenaikan per tahun yang pada 2018 mencapai 6 juta orang dan pada 2019 mencapai 6,27 juta orang.

Pada 2020-2021, kondisi pariwisata dunia negatif akibat pandemi, dan ekonomi Bali berada pada titik terendah yaitu minus hingga 9,3 persen.

Perekonomian di Bali kemudian membaik dan pulih hingga kunjungan wisman mencapai titik tertinggi mencapai 6,3 juta pada 2024.

