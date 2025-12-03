JPNN.com

Airbnb Dilarang Beroperasi di Bali, Koster: Tak Berkontribusi ke PAD

Rabu, 03 Desember 2025 – 21:47 WIB
Airbnb Dilarang Beroperasi di Bali, Koster: Tak Berkontribusi ke PAD
Ilustrasi platform akomodasi Airbnb yang akan dilarang beroperasi di Bali oleh Gubernur Wayan Kister. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster kembali menunjukkan ketegasannya menata pariwisata Bali.

Salah satunya segera menyetop praktik akomodasi Airbnb.

Keputusan tersebut diambil Gubernur Wayan Koster karena Airbnb dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bali.

“Nanti akan dikaji dan kami akan ajukan supaya itu disetop,” kata Gubernur Wayan Koster di sela Musda PHRI Bali di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (3/12).

Airbnb adalah platform daring global yang menghubungkan orang-orang yang ingin menyewakan properti mereka kepada wisatawan atau penyewa jangka pendek.

Secara sederhana, Airbnb bertindak sebagai perantara antara pemilik properti dengan penyewa.

Model bisnis yang ditawarkan adalah sharing ekonomi.

Airbnb tidak memiliki properti yang disewakan, kecuali hanya memfasilitasi transaksi dan komunikasi.

