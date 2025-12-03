Koster Buka Musda PHRI Bali, Pamer Pertumbuhan Ekonomi, Sorot Tata Ruang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali yang digelar di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).

Acara ini dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “Musda PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”.

Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Provinsi Bali.

Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini tumbuh 5,48 persen, bahkan naik menjadi 5,88 persen pada Triwulan III.

Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7 persen, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7 persen.

Bali juga tercatat berkontribusi 54,5 persen terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan turis asing mencapai 6,3 juta orang.

Namun, demikian Koster mengingatkan bahwa sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.