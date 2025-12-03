JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Koster Buka Musda PHRI Bali, Pamer Pertumbuhan Ekonomi, Sorot Tata Ruang

Koster Buka Musda PHRI Bali, Pamer Pertumbuhan Ekonomi, Sorot Tata Ruang

Rabu, 03 Desember 2025 – 21:09 WIB
Koster Buka Musda PHRI Bali, Pamer Pertumbuhan Ekonomi, Sorot Tata Ruang - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali yang digelar di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XV Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali yang digelar di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).

Acara ini dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “Musda PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”.

Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Provinsi Bali.

Baca Juga:

Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini tumbuh 5,48 persen, bahkan naik menjadi 5,88 persen pada Triwulan III.

Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7 persen, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7 persen.

Baca Juga:

Bali juga tercatat berkontribusi 54,5 persen terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan turis asing mencapai 6,3 juta orang.

Namun, demikian Koster mengingatkan bahwa sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Musda PHRI Bali phri bali pertumbuhan ekonomi turis wisatawan Tata Ruang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh - JPNN.com Bali

    Bali United Butuh 6 Bulan Bikin Borneo FC Bertekuk Lutut, Persib Bisa Mencontoh

  2. Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Jadi Pemain Terbaik, Happy Bali United Bungkam Borneo FC

  3. Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini - JPNN.com Bali

    Brandon Wilson Puas Bali United Bungkam Borneo FC, Sebut Kalimat Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU