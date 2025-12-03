Dua Kapal Pesiar Sandar Perdana di Benoa Bali, Kunjungan Turis Asing Melimpah

JPNN.com

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:06 WIB
Turis asing turun dari kapal pesiar Genting Dream saat maiden call alias sandar perdana di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (2/12) kemarin. Foto: Pelindo for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, kembali kedatangan dua kapal pesiar jumbo menjelang tutup tahun 2025.

Dua kapal pesiar jumbo itu melakukan maiden call alias kunjungan pertama pada periode November hingga awal Desember.

Rangkaian kunjungan perdana ini mempertegas posisi Pelabuhan Benoa sebagai salah satu destinasi utama kapal pesiar internasional di kawasan Asia Pasifik.

Maiden call pertama berlangsung pada 24 November 2025 melalui kedatangan Discovery Princess, kapal pesiar berbendera Bermuda dengan panjang 330 meter dan bobot mati 145.281 GT.

Kapal ini membawa 3.538 penumpang dan 1.350 awak kapal dalam pelayaran dari Vietnam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Darwin pada 25 November 2025 pukul 18.00 WITA.

Selama berada di Pelabuhan Benoa, penumpang kapal menikmati berbagai aktivitas wisata dan shore excursion yang berkontribusi pada peningkatan pergerakan turis asing di Bali.

Momentum penting lainnya terjadi Selasa (2/12) kemarin dengan kedatangan Genting Dream yang resmi melakukan maiden call di Pelabuhan Benoa.

Kapal pesiar berbendera Nassau ini memiliki panjang 330 meter dan bobot 150.695 GT.

Dua kapal pesiar jumbo melakukan maiden call alias kunjungan pertama pada periode November hingga awal Desember 2025 ke Bali melalui Pelabuhan Benoa, Denpasar
