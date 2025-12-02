JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (2/12)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (2/12)

Selasa, 02 Desember 2025 – 06:06 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (2/12) - JPNN.com Bali
Bus Surya Bali rute Denpasar - Yogyakarta melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (2/12), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (2/12), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Mtrans PO Kramat Djati PO Wisata Komodo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Tolak Angkat Bendera Putih, Bek Timnas Burundi Ini Buka Suara

  2. Taktik Parkir Bus Bali United Bikin Fabio Lefundes Kesal, Gagal Bermain Terbuka - JPNN.com Bali

    Taktik Parkir Bus Bali United Bikin Fabio Lefundes Kesal, Gagal Bermain Terbuka

  3. Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Suporter Mulai Ragu dengan Performa Borneo FC, Fabio Lefundes Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU