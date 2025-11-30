JPNN.com

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (30/11), Cek Harga Tiket!

Minggu, 30 November 2025 – 07:15 WIB
Penumpang bersiap berangkat menumpangi salah satu di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Minggu hari ini (30/11), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

