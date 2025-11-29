Bandara Bali Makin Padat, Januari–Oktober 2025 Melayani 20,32 Juta Penumpang

JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Bandara Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, mencatat telah melayani sebanyak 20,32 juta penumpang dalam periode Januari hingga Oktober 2025.

Rata-rata pelayanan per hari mencapai 67 ribu penumpang.

Menurut Pelaksana Harian General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ibnu Solikin, puluhan juta penumpang itu diangkut oleh 50 maskapai baik domestik maupun internasional.

Bandara I Gusti Ngurah Rai saat ini melayani 57 rute penerbangan, yaitu 36 rute domestik dan 21 rute internasional.

Pada periode Januari-Oktober 2025, Ibnu Solikin mencatat Bandara Bali kedatangan 14 tambahan penerbangan oleh 10 maskapai.

Dari 14 aktivasi penerbangan baru, 13 di antaranya merupakan rute internasional.

Ada Trans Nusa dengan rute Perth, Guangzhou dan Singapura; Indonesia Air Asia dengan rute Darwin dan Adelaide; IndiGo dengan rute Mumbai dan New Delhi.

Juga Saudia Airlines dengan rute Singapura; Thai Lion Air dengan rute Don Mueang Thailand; Jetstar Airways dengan rute Newcastle; Sichuan Air dengan rute Kota Sichuan China; T’Way Air dengan rute Cheongju Korea Selatan; dan Vietnam Airlines dengan rute Saigon.

