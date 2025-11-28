Tanpa Lawan, Eks Wagub Cok Ace Calon Tunggal Ketua DPD PHRI Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musyawarah Daerah (Musda) ke-15 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali segera bergulir.

Mantan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace dikabarkan kembali maju menjadi calon Ketua DPD PHRI Bali periode 2025-2030.

Cok Ace menjadi calon tunggal alias tanpa lawan pada proses penjaringan pimpinan asosiasi terkait pariwisata di Pulau Bali itu.

Tokoh bangsawan asal Puri Ubud, Gianyar sekaligus calon petahana itu menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftar dan menyerahkan berkas dokumen pendaftaran di Sekretariat PHRI Bali.

Padahal, panitia membuka pendaftaran calon pimpinan selama satu bulan, sejak 25 Oktober dan sudah ditutup pada 25 November 2025.

“Kami akan mengirimkan nama kandidat itu ke PHRI Pusat,” kata Ketua Panitia Pengarah Musda ke-15 PHRI Bali Perry Markus dilansir dari Antara.

Perry Markus mengatakan PHRI Pusat akan melakukan verifikasi dan pemilihan akan disampaikan pada Musda ke-15 yang dijadwalkan diadakan di Denpasar, 3 Desember 2025 di Sanur, Bali.

Masa jabatan Cok Ace sebagai Ketua DPD PHRI Bali berakhir pada 18 Desember 2025.