JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (28/11), Cek Harga Tiket!

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (28/11), Cek Harga Tiket!

Jumat, 28 November 2025 – 05:45 WIB
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (28/11), Cek Harga Tiket! - JPNN.com Bali
Penumpang mencium anaknya saat akan menaiki bus di Terminal Mengwi, Badung, Bali untuk berangkat ke Jawa. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (28/11), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (28/11), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Mtrans PO Wisata Komodo PO Restu Mulya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad - JPNN.com Bali

    Indra Sjafri Rilis 23 Pemain SEA Games 2025, 3 Pemain Bali United Skuad

  2. Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Misi Besar Pesut Etam, Fabio Lefundes Sentil Suporter

  3. Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya - JPNN.com Bali

    Pelatih Super League Bertumbangan, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Dalam Bahaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU