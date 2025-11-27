Dock B Jadi Marina Standar Internasional Pertama di Indonesia, Premium

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dock B Bali Gapura Marina yang berada di area Pengembangan 1 Pelabuhan Benoa, Denpasar, akhirnya resmi beroperasi, kemarin (26/11) sore.

Peresmian ini menandai dimulainya operasi parsial Bali Gapura Marina sebagai marina berstandar internasional pertama di Indonesia, sekaligus menjadi capaian penting dalam pengembangan kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).

Dock B merupakan satu dari lima dock yang menjadi bagian inti dari pengembangan marina tahap awal sejak ground breaking September 2025 lalu.

Pembangunan Dock B dimulai dengan pemasangan 11 modul ponton yang membentang hingga 192 meter dan mampu menopang beban minimal 500 kg per meter persegi.

Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Muhammad Suriawan Wakan, menjelaskan bahwa pencapaian ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi destinasi utama pariwisata maritim terkemuka di dunia.

“Bali Gapura Marina bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan komitmen bersama untuk membuka peluang baru, dan meningkatkan standar layanan wisata maritim premium Indonesia.

Kehadiran Bali Gapura Marina diharapkan akan menjadi pemantik lahirnya marina-marina premium lainnya dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan baru di dunia pariwisata maritim internasional,” ujar Suriawan Wakan.

Untuk menjamin layanan dan keamanan terbaik, seluruh teknologi, dan operasional Bali Gapura Marina mengacu pada standar dermaga internasional, termasuk Kode Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Kapal Internasional (ISPS).