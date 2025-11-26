JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Bali Gapura Marina Mulai Beroperasi, Koster: Pintu Masuk Wisatawan Berkelas

Bali Gapura Marina Mulai Beroperasi, Koster: Pintu Masuk Wisatawan Berkelas

Rabu, 26 November 2025 – 21:45 WIB
Bali Gapura Marina Mulai Beroperasi, Koster: Pintu Masuk Wisatawan Berkelas - JPNN.com Bali
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), salah satu subholding PT Pelindo (Persero) akhirnya mengumumkan fasiliitas marina berstandar internasional, Bali Gapura Marina, beroperasi, Rabu (26/11) sore. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, BENOA - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), salah satu subholding PT Pelindo (Persero) akhirnya mengumumkan fasilitas marina berstandar internasional, Bali Gapura Marina, beroperasi.

Hal ini setelah PT SPSL melakukan pilot launching Dock B yang berada di kompleks Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Pelabuhan Benoa, Denpasar, Rabu (26/11) sore.

Pilot launching dibuka langsung Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Baca Juga:

Hadir juga Direktur Teknik PT Pelindo Suriawan Wakan, Direktur Komersial dan Teknik PT SPSL Rury Indrasari Rachmawati, Executive Director Regional 3 Pelindo Daru Wicaksono dan Direktur PT Marina Development Indonesia Ulf Backlund.

“Keberadaan marina ini sudah kami impikan sejak lama.

Bali membutuhkan fasilitas marina berstandar internasional,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga:

Menurut Koster, marina ini menjadi salah satu target Bali mewujudkan pariwisata berkualitas.

Oleh karena itu, kata Koster, pilot launching Dock B ini menjadi pintu masuk bagi Bali mendatangkan wisatawan berkelas yang menjadi target selama ini.

PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding PT Pelindo (Persero) mengumumkan fasiliitas marina berstandar internasional, Bali Gapura Marina beroperasi
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marina Bali Gapura Marina Koster gubernur koster turis wisatawan PT Pelindo Solusi Logistik PT Pelindo Bali Maritime Tourism Hub Yatch

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti - JPNN.com Bali

    Borneo FC vs Bali United: Fabio Lefundes Sentil Aksi Marah di Ruang Ganti

  2. Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang - JPNN.com Bali

    Head to Head Borneo FC vs Bali United: Hampir Pasti Tuan Rumah Menang

  3. Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC - JPNN.com Bali

    Eks Kiper Bali United Made Kaicen Tembus PFL, Debut Impresif di Aguilas Umak FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU