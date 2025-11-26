Bali Gapura Marina Mulai Beroperasi, Koster: Pintu Masuk Wisatawan Berkelas

bali.jpnn.com, BENOA - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), salah satu subholding PT Pelindo (Persero) akhirnya mengumumkan fasilitas marina berstandar internasional, Bali Gapura Marina, beroperasi.

Hal ini setelah PT SPSL melakukan pilot launching Dock B yang berada di kompleks Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) Pelabuhan Benoa, Denpasar, Rabu (26/11) sore.

Pilot launching dibuka langsung Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir juga Direktur Teknik PT Pelindo Suriawan Wakan, Direktur Komersial dan Teknik PT SPSL Rury Indrasari Rachmawati, Executive Director Regional 3 Pelindo Daru Wicaksono dan Direktur PT Marina Development Indonesia Ulf Backlund.

“Keberadaan marina ini sudah kami impikan sejak lama.

Bali membutuhkan fasilitas marina berstandar internasional,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Koster, marina ini menjadi salah satu target Bali mewujudkan pariwisata berkualitas.

Oleh karena itu, kata Koster, pilot launching Dock B ini menjadi pintu masuk bagi Bali mendatangkan wisatawan berkelas yang menjadi target selama ini.