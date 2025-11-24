JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (24/11)

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (24/11)

Senin, 24 November 2025 – 05:33 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (24/11) - JPNN.com Bali
Ilustrasi Bus Medali Emas meninggalkan terminal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (24/11), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (24/11), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Safari Dharma Raya PO Medali Emas PO Gunung Harta PO Pahala Kencana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan - JPNN.com Bali

    Tithan Suryata Bongkar Taktik Persis Tahan Imbang Bali United, Ubah Game Plan

  2. Johnny Jansen Kecewa Berat Bali United Gagal Menang, tak Cukup Bermain Indah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kecewa Berat Bali United Gagal Menang, tak Cukup Bermain Indah

  3. Percuma Bali United Unggul Statistik, tetapi Gagal Menang, Lihat Ini - JPNN.com Bali

    Percuma Bali United Unggul Statistik, tetapi Gagal Menang, Lihat Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU