TransNusa Buka Rute Denpasar – Singapura, Bali Banjir Turis

Kamis, 20 November 2025 – 21:20 WIB
TransNusa Buka Rute Denpasar – Singapura, Bali Banjir Turis - JPNN.com Bali
Maskapai TransNusa menambah opsi penerbangan bagi wisatawan mancanegara maupun pelaku bisnis melakukan perjalanan rute Denpasar – Singapura dan sebaliknya melalui Bandara Gusti Ngurah Rai. Foto: Instagram @baliairport

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali makin banjir turis asing.

Ini terjadi setelah otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai, menambah pilihan maskapai penerbangan langsung dari Bali menuju Singapura.

Maskapai TransNusa menambah opsi penerbangan bagi wisatawan mancanegara maupun pelaku bisnis melakukan perjalanan rute Denpasar – Singapura dan sebaliknya.

Sebelumnya rute serupa diramaikan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Scoot Tiger Airways, Indonesia Airasia, KLM Royal Dutch, Batik Air, Jetstar Airways, dan Saudia Airlines.

"Kini Bandara I Gusti Ngurah Rai resmi dilayani sembilan maskapai untuk rute Denpasar – Singapura PP, menjadikannya salah satu koridor internasional tersibuk dan paling strategis bagi Bali," ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.

Rute Singapura menjadi jalur internasional tersibuk di Bandara Ngurah Rai sepanjang 2025, sebab negara tersebut salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara.

Dengan konektivitas langsung tambahan ini, Ahmad Syaugi Shahab optimistis arus turis asing akan semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.

Penerbangan perdana maskapai TransNusa berlangsung Senin (17/11) lalu menggunakan pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan 8B-551 berangkat dari Denpasar menuju Singapura pada pukul 07.30 WITA dan tiba pukul 09.55 WITA.

