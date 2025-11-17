Seaside Market di Mawatu, Ruang Baru Ekonomi Kreatif Labuan Bajo

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - Di balik pemandangan laut dan kawasan niaga di Mawatu, kini tumbuh semangat baru ekonomi kreatif yang digerakkan oleh masyarakat lokal.

Hal ini ditandai dengan munculnya Seaside Market, area kreatif yang menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan dikenal lebih luas.

Lebih dari 36 pelaku UMKM lokal, mulai perajin, seniman, hingga pengusaha kuliner bergabung di Seaside Market, memperkenalkan produk dan karya mereka kepada ribuan pengunjung setiap minggunya.

Mawatu menjadi magnet baru bagi warga dan wisatawan, menandai pergeseran Labuan Bajo dari sekadar destinasi wisata menjadi ruang hidup kreatif.

Ekosistem ini tumbuh semakin kuat lewat berbagai kegiatan komunitas yang melibatkan masyarakat setempat.

Program rutin seperti Yoga oleh Markandeya Yoga dan Zumba oleh komunitas Zumba Bajo Squad setiap akhir pekan menciptakan suasana aktif dan sehat di ruang publik Mawatu.

Sementara itu, acara “Boo-Gie Nights” yang digelar saat perayaan Halloween menghadirkan live music, pertunjukan sulap, dan kompetisi kostum, yang semuanya turut melibatkan talenta dan komunitas lokal.

Salah satu pelaku usaha yang kini menjadi bagian dari Mawatu, Gus Kiply, pemilik usaha kuliner Gedong Bajo, merasakan manfaatnya secara langsung.