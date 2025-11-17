JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Seaside Market di Mawatu, Ruang Baru Ekonomi Kreatif Labuan Bajo

Seaside Market di Mawatu, Ruang Baru Ekonomi Kreatif Labuan Bajo

Senin, 17 November 2025 – 16:57 WIB
Seaside Market di Mawatu, Ruang Baru Ekonomi Kreatif Labuan Bajo - JPNN.com Bali
Seaside Market, area kreatif yang menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan dikenal lebih luas di Labuan Bajo. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, LABUAN BAJO - Di balik pemandangan laut dan kawasan niaga di Mawatu, kini tumbuh semangat baru ekonomi kreatif yang digerakkan oleh masyarakat lokal.

Hal ini ditandai dengan munculnya Seaside Market, area kreatif yang menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan dikenal lebih luas.

Lebih dari 36 pelaku UMKM lokal, mulai perajin, seniman, hingga pengusaha kuliner bergabung di Seaside Market, memperkenalkan produk dan karya mereka kepada ribuan pengunjung setiap minggunya.

Baca Juga:

Mawatu menjadi magnet baru bagi warga dan wisatawan, menandai pergeseran Labuan Bajo dari sekadar destinasi wisata menjadi ruang hidup kreatif.

Ekosistem ini tumbuh semakin kuat lewat berbagai kegiatan komunitas yang melibatkan masyarakat setempat.

Program rutin seperti Yoga oleh Markandeya Yoga dan Zumba oleh komunitas Zumba Bajo Squad setiap akhir pekan menciptakan suasana aktif dan sehat di ruang publik Mawatu.

Baca Juga:

Sementara itu, acara “Boo-Gie Nights” yang digelar saat perayaan Halloween menghadirkan live music, pertunjukan sulap, dan kompetisi kostum, yang semuanya turut melibatkan talenta dan komunitas lokal.

Salah satu pelaku usaha yang kini menjadi bagian dari Mawatu, Gus Kiply, pemilik usaha kuliner Gedong Bajo, merasakan manfaatnya secara langsung.

Seaside Market di Mawatu Labuan Bajo menjadi area kreatif yang menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan dikenal lebih luas.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Seaside Market Mawatu labuan bajo Ruang Kreatif UMKM pelaku UMKM destinasi wisata Pusat Gaya Hidup

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot - JPNN.com Bali

    Kelemahan Persis Menjelang Kontra Bali United Terungkap, Ini Paling Disorot

  2. Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Bongkar Penampilan Ganas Borneo FC, ternyata Karena Ini

  3. Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persis Tanpa Peter de Roo, Caretaker Tithan Suryata Fokus Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU