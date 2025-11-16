Benoa Banjir Kapal Pesiar Pada 2026, Sebegini yang Sudah Mendaftar, Wow

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali masih menjadi magnet bagi turis berkantong tebal via jalur kapal pesiar.

Fakta itu terungkap berdasar data PT Pelindo, di mana 73 kapal pesiar mewah telah mendaftar untuk singgah di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, pada 2026.

Melonjaknya kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Benoa seiring peningkatan kapasitas sandar di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) itu.

"Dari sisi fasilitas dan layanan, kami siap menjadi markas pelabuhan pariwisata," kata General Manager Pelabuhan Benoa Anak Agung Gede Agung Mataram dilansir dari Antara.

Peningkatan kapasitas kapal pesiar BMTH di Pelabuhan Benoa menarik minat operator kapal pesiar dunia melayani rute menuju Bali.

Pihaknya mencatat pada 2023, animo operator dunia semakin bertambah yakni ada 48 kali kunjungan dengan arus penumpang mencapai 78.241 orang.

Pada 2024, meningkat menjadi 56 kunjungan dengan 107.717 penumpang.

Pada Januari hingga awal November 2025, ada 49 kapal pesiar yang bersandar dengan 96.013 penumpang.