JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (11/11)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (11/11)

Selasa, 11 November 2025 – 06:04 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (11/11) - JPNN.com Bali
Penumpang bersiap berangkat menumpangi salah satu di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (11/11), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (11/11), lengka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Pahala Kencana PO Madu Kismo PO Gunung Harta PO Kramat Djati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol - JPNN.com Bali

    Lady Dewata League 2025-2026 Diramaikan 8 Tim, Bali United Academy Pesta Gol

  2. Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara - JPNN.com Bali

    Borneo FC Luar Biasa, Rekor Bali United, Persik & PSM Tumbang, Kandidat Juara

  3. Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung - JPNN.com Bali

    Dendy Sulistyawan Senang Bhayangkara FC Bungkam Bali United, Beruntung

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU