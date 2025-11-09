Kunjungan Turis Asing Menggembirakan, Wamenpar Sorot Pengembangan SDM Poltekpar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyoroti kemajuan sektor pariwisata Indonesia yang terus menunjukkan kinerja positif.

Sepanjang 2024, Indonesia mencatat 13,9 juta kunjungan turis mancanegara dan lebih dari 1 miliar perjalanan wisatawan nusantara.

“Angka itu terus meningkat.

Wisman telah mencapai 11 juta kunjungan per September 2025, sementara perjalanan wisatawan nusantara menembus 900 juta perjalanan.

Ini bukan sekadar pemulihan, tetapi bukti pariwisata telah kembali menjadi kekuatan ekonomi nasional,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa saat menghadiri Wisuda ke-31 di Kampus Padma Poltekpar Bali, Sabtu kemarin (8/11).

Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, capaian tersebut membawa tanggung jawab besar bagi generasi muda pariwisata untuk terus mengasah kemampuan dan memperluas wawasan.

“Kami ingin SDM pariwisata Indonesia tangguh, kreatif, berkarakter, dan berwawasan global,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dilansir dari laman Kemenpar.

Menurutnya, Kementerian Pariwisata menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.