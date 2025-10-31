JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (31/10)

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (31/10)

Jumat, 31 Oktober 2025 – 04:31 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (31/10) - JPNN.com Bali
Ilustrasi penumpang menunggu keberangkatan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) di Terminal Mengwi, Badung, Bali menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (31/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (31/10), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Pahala Kencana PO Kramat Djati PO Mansion PO Restu Mulya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik - JPNN.com Bali

    Tim Receveur Sentil Peran Besar Thom Haye di Persib: Kami Jadi Lawan Terbaik

  2. Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara - JPNN.com Bali

    Rekor Fantastis Persib Bikin Bali United Minder, Patricio Matricardi Buka Suara

  3. Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persib: Tim Receveur Puji Thom Haye, Dongkrak Liga Indonesia

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU