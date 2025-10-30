Pansus TRAP Sorot Proyek Lift Kaca Pantai Kelingking, Ada Pelanggaran

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Proyek lift kaca oleh pihak swasta di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, Bali, masih ramai dibahas di media sosial.

Masyarakat Bali menyoroti keberadaan lift yang mengganggu keasrian tebing Pantai Kelingking yang selama ini tak pernah sepi dikunjungi turis asing maupun domestik.

DPRD Bali pun akhirnya angkat bicara.

Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dikabarkan telah menyurati Bupati Klungkung I Made Satria.

Pansus TRAP DPRD Bali ingin mendapat gambaran dan penjelasan yang utuh terkait proyek lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida.

“Karena jauh, pansus sudah bersurat kepada Bupati Klungkung supaya diberikan kejelasan terkait kegiatan di Pantai Kelingking.

Itu kegiatan apa saja,” kata Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha dilansir dari Antara.

Menurut I Made Supartha, Pansus TRAP DPRD Bali ingin tahu siapa pelaku kegiatan, luas area yang digunakan, perizinan "lift kaca", hingga bagaimana aturan tata ruang yang berlaku.