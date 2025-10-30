JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (30/10)

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (30/10)

Kamis, 30 Oktober 2025 – 04:44 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Kamis (30/10) - JPNN.com Bali
Ilustrasi Penumpang masuk bus di Terminal Mengwi Badung, Bali. Foto: Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Kamis hari ini (30/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Kamis (30/10), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Restu Mulya PO Mtrans PO Mansion PO Wisata Komodo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji - JPNN.com Bali

    Duel Bali United vs Persib Jadi Ajang Reuni Jo Jansen & Eliano Reijnders, Memuji

  2. Performa On Fire Persib Bikin Johnny Jansen Deg-degan, Berharap Pemain ke-12 - JPNN.com Bali

    Performa On Fire Persib Bikin Johnny Jansen Deg-degan, Berharap Pemain ke-12

  3. Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU