JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (28/10), Cek!

Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (28/10), Cek!

Selasa, 28 Oktober 2025 – 05:50 WIB
Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Selasa (28/10), Cek! - JPNN.com Bali
Penumpang bersiap berangkat menumpangi salah satu armada bus di Terminal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (28/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (28/10), lengka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Kramat Djati PO Mtrans PO Sinar Jaya PO Lorena

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

  2. Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

  3. Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali

    Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU