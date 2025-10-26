Ngurah Paramartha: Bondalem, Jejak Maritim Tua yang Bangkit Kembali

JPNN.com

Minggu, 26 Oktober 2025 – 20:45 WIB
Situs terumbu karang Banyumilir di Desa Kalibukbuk yang berada di pesisir perairan Bali Utara. Dok: Pokmaswas Desa Kalibukbuk

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Festival Bahari “Jaladhi Vistara” 2025 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Sabtu (25/10).

Acara yang ditandai dengan pemukulan gong ini menjadi momentum penting kebangkitan ekonomi dan ekologi bahari Bali.

Festival Jaladhi Vistara 2025 mengangkat tema besar pelestarian laut, literasi maritim, dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Festival ini digelar bersamaan dengan Tumpek Wariga, hari suci untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan dan seluruh sumber kehidupan.

Menurut penggiat lingkungan sekaligus penggagas Festival Bahari Jaladhi Vistara, Ngurah Paramartha, gerakan konservasi di Bondalem telah berlangsung sejak 2007.

Gerakan tersebut dimulai dengan penanaman ribuan substrat buatan untuk menumbuhkan kembali terumbu karang yang rusak akibat eksploitasi masa lalu.

Upaya panjang itu membawa Bondalem meraih penghargaan internasional dari Reef Check International pada 2014 silam.

Ngurah Paramartha juga menyingkap sisi sejarah festival ini.

Di Pantai Pojok Batu, ditemukan ratusan fragmen keramik abad ke-4 Masehi pada masa peradaban Dongson, Vietnam, bukti Bali Utara jadi pusat perdagangan laut
