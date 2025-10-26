Koster Buka Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025, Laut Sumber Kesejahteraan

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Festival Bahari “Jaladhi Vistara” 2025 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Sabtu (25/10).

Acara yang ditandai dengan pemukulan gong ini menjadi momentum penting kebangkitan ekonomi dan ekologi bahari Bali.

Pembukaan Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025 ini dihadiri ratusan pegiat lingkungan, akademisi, dan masyarakat pesisir.

Festival Jaladhi Vistara mengangkat tema besar pelestarian laut, literasi maritim, dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Festival ini digelar serangkaian Tumpek Wariga, hari suci untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan dan seluruh sumber kehidupan.

Gubernur Koster menekankan bahwa laut bukan sekadar panorama alam, melainkan sumber kehidupan dan masa depan ekonomi rakyat Bali.

“Laut dan darat adalah satu kesatuan ekosistem.

Tumbuh-tumbuhan memberi oksigen dan pangan, laut memberi kesejahteraan dan kehidupan bagi manusia,” Koster.