JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Koster Buka Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025, Laut Sumber Kesejahteraan

Koster Buka Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025, Laut Sumber Kesejahteraan

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:47 WIB
Koster Buka Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025, Laut Sumber Kesejahteraan - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Festival Bahari “Jaladhi Vistara” 2025 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Sabtu (25/10).

bali.jpnn.com, BULELENG - Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Festival Bahari “Jaladhi Vistara” 2025 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Sabtu (25/10).

Acara yang ditandai dengan pemukulan gong ini menjadi momentum penting kebangkitan ekonomi dan ekologi bahari Bali.

Pembukaan Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025 ini dihadiri ratusan pegiat lingkungan, akademisi, dan masyarakat pesisir.

Baca Juga:

Festival Jaladhi Vistara mengangkat tema besar pelestarian laut, literasi maritim, dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Festival ini digelar serangkaian Tumpek Wariga, hari suci untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan dan seluruh sumber kehidupan.

Gubernur Koster menekankan bahwa laut bukan sekadar panorama alam, melainkan sumber kehidupan dan masa depan ekonomi rakyat Bali.

Baca Juga:

“Laut dan darat adalah satu kesatuan ekosistem.

Tumbuh-tumbuhan memberi oksigen dan pangan, laut memberi kesejahteraan dan kehidupan bagi manusia,” Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Festival Bahari “Jaladhi Vistara” 2025 di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Sabtu (25/10).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Festival Bahari Jaladhi Vistara 2025 Buleleng Bali Koster gubernur koster Laut Buleleng Ekologi Ekologi Bahari Bali Desa Bondalem

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil

  3. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU