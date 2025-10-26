JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (26/10), Cek!

Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (26/10), Cek!

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:10 WIB
Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (26/10), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi bus Pahala Kencana tujuan Denpasar – Jakarta saat tiba di Bali. Foto: Youtube Adventure Vocation

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Minggu hari ini (26/10), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Minggu (26/10), lengka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Pahala Kencana PO Wisata Komodo PO Restu Mulya PO Sinar Jaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil

  2. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

  3. Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU