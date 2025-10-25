JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bioskop di Bali: Film Maju Serem Mundur Horor & The Toxic Avenger Merajai

Jadwal Bioskop di Bali: Film Maju Serem Mundur Horor & The Toxic Avenger Merajai

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 10:35 WIB
Jadwal Bioskop di Bali: Film Maju Serem Mundur Horor & The Toxic Avenger Merajai - JPNN.com Bali
Film horor Maju Serem Mundur Horor & The Toxic Avenger Tambah Jam Tayang merajai tayangan film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar. Foto: Tangkapan layar di YouTube Makara Production

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi warga Kota Denpasar, Bali, jangan lupa menikmati waktu sejenak untuk healing seusai beraktivitas pada Sabtu hari ini (25/10).

Pilihan yang pas adalah menonton film di sejumlah bioskop yang tersebar di Bali.

Banyak pilihan genre film yang tayang hari ini, mulai horor, drama hingga action.

Baca Juga:

Jangan khawatir mencari bioskop di ibu kota Provinsi Bali ini karena tersebar merata di seluruh penjuru kota.

Tinggal memilih, menonton di Level 21, TSM XXI, Living World, ICON Bali XXI dan Denpasar Cineplex.

Berikut jadwal film di sejumlah bioskop di Kota Denpasar, Sabtu hari ini (25/10) dilansir dari Jadwal Nonton:    

Baca Juga:

                   

 

Jadwal bioskop di Bali Minggu (25/10): Film Tron: Ares, Black Phone 2 Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, Stolen Girl dan The Toxic Avenger.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bioskop jadwal bioskop Film Maju Serem Mundur Horor Film The Toxic Avenger Denpasar Cineplex Level 21 XXI Mall Cinepolis Plaza Renon Living World Denpasar ICON Bali XXI TSM XXI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali

    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam

  3. Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU